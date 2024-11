Sdgs Leaders, 'insieme per la sostenibilità, è di tutti'

"La sostenibilità è di tutti, questo il messaggio che vogliamo rappresentare. Vogliamo tutti dentro questo percorso. Creare un ecosistema sia nelle nostre organizzazioni sia verso l'esterno". Lo afferma il managing director di Sdgs Leaders, Marco Gallo, in apertura del Sdgs Leaders Summit 2024, in corso alla Ceo for Life Club House in piazza di Monte Citorio.

La strada indicata dal fondatore e presidente di Ceo for Life, Giordano Fatali, promotore dell'iniziativa, è "una serie di taskforce nazionali di scopo e permanenti". Sui temi più importanti per il paese come abbattere la violenza di genere, come raggiungere zero disoccupazione, come avere una transizione ecologica giusta e che funzioni, su mobilità sostenibile, risorse idriche intelligenza artificiale, cybersecurity, ogni taskforce ha tre obiettivi su cui lavorare: progetti interaziendali e pubblico-privato, leggi e cultura.

"Il bilancio è molto positivo, stiamo crescendo in modo incredibile. Più di 500 amministratori delegati, decine di migliaia di manager che stanno iniziando a mettersi insieme per lavorare su questi obiettivi specifici. La vera grande novità - conclude Fatali - è che stiamo creando un nuovo partenariato pubblico-privato. E la risposta delle istituzioni è straordinaria".

Al summit sono state presentate le linee guida sviluppate dalle community di Sdgs Leaders su comunicazione e marketing, relazioni istituzionali, sostenibilità, risorse umane, mobilità e procurement. Tra i messaggi emersi spicca una crescente volontà di partnership pubblico-privato, di collaborazione interfunzionale e di modelli di leadership sostenibile. Un altro tema indicato come fondamentale è la digitalizzazione come elemento abilitante sui temi della sostenibilità, a cui sarà dedicata una community specifica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA