MSC completa acquisizione quota di minoranza in Hhla

Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, società controllata dal Gruppo MSC, ha annunciato il completamento con successo della offerta pubblica volontaria di acquisto delle azioni di Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) e la creazione della joint venture con la Città di Amburgo in merito alla stessa HHLA.

"Sono state soddisfatte tutte le condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte del Parlamento di Amburgo e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia di controllo delle fusioni", riporta una nota di Msc. Oggi, la Città di Amburgo ha trasferito tutte le sue azioni di Classe A in HHLA a Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE mediante un aumento di capitale in natura e diventerà azionista di maggioranza dopo la registrazione dell'aumento di capitale.

Soeren Toft, CEO di MSC S.A. ha definito il porto di Amburgo, che "ha una tradizione risalente a oltre 800 anni", una "porta sul mondo", annunciando l'intenzione di "investire in crescita, tecnologia e infrastrutture per rafforzare la competitività di HHLA. Porteremo merci ad Amburgo e tuteleremo pienamente i diritti dei lavoratori".

La senatrice di Amburgo Melanie Leonhard, Ministro Economia e Innovazione, ha segnalato che Amburgo "beneficerà di investimenti in infrastrutture e miglioramenti nell'automazione e nella digitalizzazione dei terminal di HHLA".

In futuro, HHLA sarà gestita come una joint venture strategica, con la Città di Amburgo che deterrà una quota del 50,1%, il restante 49,9% sarà detenuto dal Gruppo MSC. MSC aumenterà il volume di merci movimentato nei terminal di HHLA, portandolo a un minimo di 1 milione di TEU all'anno entro il 2031. Inoltre, la Città di Amburgo e il Gruppo MSC hanno concordato di fornire 450 milioni in capitale proprio per sostenere gli investimenti necessari in HHLA.

Saranno salvaguardati i diritti dei dipendenti di HHLA. Il Gruppo MSC costruirà la sua nuova sede tedesca nella HafenCity di Amburgo, con l'intenzione di impiegare circa 700 persone.

L'inizio dei lavori di costruzione è previsto per il 2026.





