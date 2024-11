Switcho arriva a 1 milione di utenti

Un milione di iscritti al servizio, più di un milione di bollette analizzate e l'invio di proposte di risparmio per un valore complessivo di circa 240 milioni di euro. Questi i numeri rivendicati da Switcho servizio digitale nato 5 anni fa come una start up per risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia e assicurazioni. I numeri che abbiamo raggiunto rappresentano un risultato importante - commenta Marco Tricarico, Ceo e co-founder di Switcho - perché dimostrano la validità del nostro modello e l'aiuto concreto che abbiamo dato a numerose famiglie, in particolare difficoltà per via di un mercato energetico turbolento. Il tutto con un servizio digitalonly, lì dove i canali fisici la fanno ancora da padrone. Quello che però oggi ci entusiasma ancora di più è ciò che abbiamo davanti, ovvero il valore che genereremo con le nostre soluzioni di risparmio, grazie alle sinergie create con la famiglia di Mavriq." Nel giugno scorso Mavriq, la società a cui fanno capo i brand della comparazione e intermediazione online di Moltiply Group (tra cui Segugio.it, MutuiOnline.it, ConfronaConti.it e SOStariffe.it in Italia, LeLynx in Francia, Rastreator in Spagna e Messico, e Pricewise nei Paesi Bassi), ha infatti acquisito l'80% delle quote societarie di Switcho.



