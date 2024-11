Sdgs Leaders Summit 2024, nuove strategie per la sostenibilità

Discutere e sviluppare strategie innovative che promuovano la sostenibilità all'interno delle organizzazioni. Con questo obiettivo si riunisce il Sdgs Leaders Summit 2024, presso la Ceo for Life Club House in piazza di Monte Citorio a Roma il 28 novembre. Durante il Summit verranno premiati i migliori progetti di sostenibilità aziendale e verranno presentate le linee guida delle community di Sdgs Leaders in sei ambiti chiave: comunicazioni e marketing, relazioni istituzionali, sostenibilità, risorse umane, mobilità e procurement. Apriranno i lavori il fondatore e presidente di Ceo for Life, Giordano Fatali, promotore dell'iniziativa, e il managing director di Sdgs Leaders, Marco Gallo.



