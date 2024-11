Il tasso di cambio del rublo russo è in calo e ha toccato i 120 rubli per un euro nel mercato Forex per la prima volta dal 22 marzo 2022. Il rublo è in calo anche nei confronti del dollaro ed è scambiato a 114,5 rubli per un dollaro. Lo riporta la testata online Meduza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA