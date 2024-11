Pnrr: Gava, ok a sesta rata conferma ottimo lavoro del Mase

"La valutazione positiva della Commissione europea sulla sesta rata del Pnrr è un traguardo importante, a conferma del buon lavoro del governo e di questo Ministero, che ha puntualmente raggiunto tutte le misure previste: dal nuovo quadro giuridico per le rinnovabili, che accelera le autorizzazioni, all'investimento sulla linea adriatica, cruciale per la sicurezza energetica del Paese, fino alla riduzione delle discariche abusive, dove anticipiamo un target previsto per fine 2024 confermando l'Italia quale esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti e nella bonifica ambientale.

Ringrazio il Dipartimento Pnrr per l'eccellente lavoro". Così il viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava.





