Patuelli,Unicredit? Bene vivacità mercato bancario italiano

"L'Abi non è parte in queste vicende e non è nemmeno un'autorità di Vigilanza. Guardiamo e constatiamo la grande vivacità del mercato bancario italiano, che è lontanissimo dalla foresta pietrificata e constatiamo i cambiamenti positivi che sono avvenuti. E ci fermiamo su questo". Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, a margine del Salone dei pagamenti, a proposito dell'Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm.

Se l'operazione di Unicredit su Banco Bpm sia positiva o meno "lo decideranno il mercato e le autorità di Vigilanza europee. Io leggo, studio e taccio" ha aggiunto- "E' il mercato, sono gli azionisti, gli amministratori e i vigilanti che decidono", ha continuato Patuelli. "Tutti gli altri possono dire qualsiasi cosa liberamente - ha proseguito - ma io non partecipo al dibattito politico e non dico nulla, perché non sono azionista di queste banche, non sono vigilante, non sono un'Autorità né politica né giudiziaria".



