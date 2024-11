Nucleare, al via la Vas su localizzazione deposito nazionale

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha avviato "la fase di scoping prevista dalla procedura di Valutazione ambientale strategica sulla proposta di Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico. L'elenco delle 51 aree idonee è stato pubblicato sul sito del ministero il 13 dicembre 2023". Lo rende noto il Mase.

"Lo svolgimento della procedura di Vas sull'iter di localizzazione del Deposito nazionale", ha dichiarato il ministro Pichetto, "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione della Cnai. In questo modo offriamo la possibilità alle amministrazioni locali di partecipare nuovamente al processo decisionale prima della approvazione della Carta".

Più in particolare, ricorda il Mase, il Deposito nazionale è un'infrastruttura ambientale di superficie che permetterà di sistemare definitivamente e in sicurezza i rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività, oggi stoccati all'interno di decine di depositi temporanei presenti nel Paese, prodotti dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari e dalle quotidiane attività di medicina nucleare, industria e ricerca".



