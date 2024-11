Borsa: Milano chiude fiacca con l'Europa, corre Mps

La Borsa di Milano (-0,23%) chiude fiacca, in linea con gli altri listini europei. I mercati guardano alle decisioni delle banche centrali mentre incombono i timori per i dazi annunciati da Donald Trump. A Piazza Affari corre Mps (+3,1%), maglia rosa tra le banche del listino principale. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 125 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,40%.

Mostra i muscoli Banco Bpm (+1,1%), con la capitalizzazione che sale oltre i 10,6 miliardi, mentre l'offerta pubblica di scambio di Unicredit (-0,1%) è di 10,1 miliardi. In live rialzo anche Anima (+0,16%), su cui la banca guidata da Giuseppe Castagna ha lanciato l'opa. Acquisti su Pirelli (+1,8%), Campari e Fineco (+1,7%) e Tim (+0,5%). Tra le banche in rialzo Bper (+0,5%), nel giorno dell'accordo con i sindacati per la copertura sanitaria dei dipendenti, mentre sono fiacche Popolare Sondrio e Intesa (-0,1%).

Ad appesantire il listino ci sono Stm (-2,3%) e Generali (-1,1%). Male anche Iveco (-1%) e Stellantis (-0,5%). Giù il settore del lusso dove Moncler cede lo 0,7% e Cucinelli lo 0,6%.

Male Leonardo e Nexi (-0,7%).



