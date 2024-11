Roche acquista californiana Poseida per 1,5 miliardi di dollari

Il colosso farmaceutico svizzero Roche ha acquistato la società biofarmaceutica californiana Poseida Therapeutics per 1,5 miliardi di dollari. L'accordo prevede che Roche offra agli azionisti di Poseida 9 dollari ad azione e aggiunga altri 4 dollari ad azione tramite un certificato non negoziabile.

L'operazione dovrebbe concludersi all'inizio del 2025. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno già approvato all'unanimità l'accordo per Poseida, le cui azioni avevano chiuso lunedì a 2,73 dollari.

Il portafoglio della società di San Diego include in particolare terapie cellulari personalizzate per tumori ematologici, tumori solidi e malattie autoimmuni. L'azienda offre terapie innovative basate sul recettore antigenico chimerico (CAR-T), che prevedono il prelievo di cellule dal sistema immunitario di un paziente e la loro modifica genetica per combattere le malattie. Roche ha osservato che l'acquisizione si basa su una partnership esistente tra le due aziende a seguito di un accordo di collaborazione e licenza del 2022.



