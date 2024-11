Ray Way porta in roadshow la rete di Data Center

Rai Way, operatore di infrastrutture digitali inaugura i primi cinque Edge Data Center e presenta, in un roadshow itinerante che parte da Milano, i suoi nuovi servizi di connettività. Le prossime tappe saranno Firenze, Genova, Torino e Venezia dove sono collocati i primi punti di una rete che prevede 16 data center.

"Con questo roadshow intendiamo valorizzare i territori italiani in cui abbiamo costruito i nostri primi cinque data center, dimostrando il nostro impegno nello sviluppo di una rete sempre distribuita per la digitalizzazione del Paese" ha dichiarato Luca Beltramino, direttore della divisione Data Center di Rai Way.



