Marco Granelli rieletto presidente di Confartigianato

L'assemblea di Confartigianato ha rieletto Marco Granelli, per acclamazione, per il quadriennio 2024-2028 alla presidenza della confederazione di artigiani e piccole imprese che associa 700.000 imprenditori organizzati in 103 associazioni territoriali e 21 federazioni regionali. Lo affiancano tre vicepresidenti: Eugenio Massetti (vicario), Michele Giovanardi e Fabio Mereu. Completano il comitato di presidenza Roberto Boschetto, Graziano Sabbatini, Ferrer Vannetti. Vincenzo Mamoli è stato confermato segretario generale.

"Confartigianato - dice Granelli, indicando le linee programmatiche del suo secondo mandato - prosegue il proprio cammino all'insegna della capacità di accompagnare gli artigiani e le piccole imprese nelle grandi trasformazioni economiche e sociali e nelle transizioni green e digitale. Il nostro impegno è al fianco dei 4,4 milioni di micro e piccole imprese italiane che danno lavoro a 11,1 milioni di addetti e contribuiscono a fare dell'Italia il secondo Paese manifatturiero d'Europa".

Granelli - ricorda una nota - illustrerà le proposte per sostenere lo sviluppo dell'artigianato e delle pmi nel corso dell'assemblea nazionale che si svolgerà domani a Roma, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli interventi del ministri Bernini, Calderone e Urso.



