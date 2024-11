Cub, subiamo precettazione per non danneggiare lavoratori

Al termine dell'incontro con il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Roma, che "ha confermato la volontà di una precettazione a 4 ore nei trasporti" dello sciopero generale di tutta la giornata di venerdì 29 novembre, Antonio Amoroso, segretario nazionale della Confederazione unitaria di base spiega "che il sindacato subisce la riduzione oraria obtorto collo solo per non danneggiare i lavoratori" ma ritiene "la decisione del Governo un golpe sindacale".

"Il provvedimento è una violazione di tutte le norme. Cub e Sgb hanno indetto l'astensione nei tempi previsti e rispettando alla lettera la legge - ha aggiunto -. E' evidente che il Governo teme la dimostrazione che il Paese non condivide una politica economico sociale inaccettabile che peggiora sanità, pensioni, salari, scuola, casa. Se credono di avere vinto si sbagliano di grosso: la Cub sta preparando nuove lotte". "Tra l'altro - afferma Amoroso - il ministro non è stato in grado di eccepire alcun rilievo tecnico sulla mobilitazione riservandosi una scelta solo politica di sabotare lo sciopero generale contro la manovra economica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA