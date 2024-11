Le minacce di Trump di dazi per Cina e Messico spaventano l'Europa e in particolare i produttori di auto. Londra cede lo 0,37%, Parigi lo 0,67%, Milano lo 0,63%, Francoforte lo 0,57% e Madrid l'1,1 per cento. Tra i peggiori sul listino milanese Stellantis (-4,59%), Pirelli (-4,38%) e Ferrari (-1,7%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA