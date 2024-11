Ha preso il via a Milano il Cda di Banco Bpm. Benché in agenda da tempo, il consiglio, inizialmente in programma a Verona, dovrebbe avviare una prima valutazione dell'offerta pubblica di scambio non concordata lanciata da Unicredit. All'ingresso il consigliere Mauro Paoloni, già vicepresidente della banca, ha confermato con un perentorio "sì" la natura ostile dell'offerta confezionata dal ceo di Unicredit, Andrea Orcel.

