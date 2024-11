Presentato a Roma il manifesto "Libere di muoversi", un vademecum di azioni necessarie affinché le donne possano viaggiare in sicurezza.

L'evento, promosso da Agens, l'agenzia dei trasporti e dei servizi, aderente a Confindustria, ha visto la partecipazione delle sue aziende associate del tpl e dell'operatore ferroviario per il trasporto dei passeggeri e del traffico merci.

Un impegno nella lotta contro ogni forma di violenza che si propone di diventare un obiettivo concreto.

Ad aprire i lavori, Gianpiero Strisciuglio, presidente Agens e ad di Rfi: "Il trasporto pubblico è un segmento della nostra quotidianità, fa parte di quegli aspetti che incidono ogni giorno sulla qualità della vita di noi cittadini, consentendoci di muoverci, di lavorare, di avere una vita sociale, di accedere alla cultura. Per questo c'è bisogno di introdurre fin da subito azioni che rendano gli spazi della mobilità collettiva e della logistica zone sicure e accoglienti. Migliorare la sicurezza delle donne nei trasporti urbani per chi ci lavora e per chi li usa, passa anche attraverso una illuminazione adeguata, spazi riservati, progetti di trasporto integrato che coprano anche l'ultimo miglio, stazioni, aree dedicate all'interscambio dei mezzi di trasporto pubblico e regionale. Ognuno di noi, in modo collettivo e singolo, - conclude - deve fare di più non solo per dare strumenti alle donne ma soprattutto per cambiare la cultura che le rende ancora oggi parte più debole della società".

A seguire Federica Santini, vicepresidente Agens, con delega alla diversità e all'inclusione, e presidente Trenord ha sottolineato "il settore del tpl svolge un ruolo chiave non solo sociale ma civile: garantire il diritto ad una mobilità sicura é uno dei fattori abilitanti concreti per un vero empowerment femminile. Questo è cruciale per le nostre clienti e per le nostre colleghe".

All'incontro sono intervenute Giulia Bongiorno, fondatrice di Doppia Difesa Onlus; Sabrina De Filippis, vicepresidente Agens e ad e dg Mercitalia Logistics, Natalia Ranza, consigliere delegato Autoguidovie - Agens e Francesca Monaldi, direttrice Polfer - Polizia di Stato.



