Nuovo massimo per il caffè Arabica, supera i 3 dollari a libbra

Il caffè Arabica ha raggiunto un nuovo massimo sulla piazza di New York, dove ha toccato quota 3,1 dollari la libbra, riportandosi ai livelli del 1997. Tra le cause indicate dagli analisti i problemi di approvvigionamenti dovuto alla siccità in Brasile, che ha messo a dura prova il raccolto fino a settembre. Nonostante le abbondanti piogge in ottobre e novembre permangono i timori per il raccolto del 2025 e del 2026.

Il prezzo del caffè arabica è salito del 64% da inizio anno, mentre la varietà meno nobile Robusta ha raggiunto i massimi dagli anni Settanta a 5.113,5 dollari la tonnellata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA