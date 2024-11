Generali in trattative con Natixis nell'asset management

La francese Natixis Investment Managers, che ha 1.300 miliardi di dollari di asset in gestione, è in trattative iniziali con Generali, che gestisce 845 miliardi di asset, per un potenziale accordo. Lo scrive il Financial Times sottolineando che una integrazione riunirebbe due dei più grandi nomi dell'asset management europeo.

I termini non sono stati concordati e non è certo che i colloqui tra Natixis, controllata da Bpce (Groupe des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne), e Generali portino a un accordo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA