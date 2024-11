Euro in calo sui mercati valutari in avvio di settimana anche se sopra i minimi dal 2022 toccati venerdì in apertura di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 104,71 sul dollaro in calo dello 0,51%. Sullo yen l'euro cede lo 0,31% a 154,3.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA