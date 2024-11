Si apre in rialzo la seduta sulle Borse in Europa con Londra in rialzo dello 0,47%, Parigi dell'1,03% e Francoforte dello 0,7% nonostante il tonfo di Commerzbank. La banca tedesca perde il 6,5% in avvio di seduta dopo l'annuncio dell'ops di Unicredit su Banco Bpm.



