Simon (Esbg),ora regole semplici per finanziare transizione

Le casse di risparmio europee sono pronte a canalizzare i capitali privati nel finanziamento della transizione ecologia e digitale affiancando il pubblico, a patto di poter disporre di "un quadro normativo semplificato e pratico che consenta loro di investire in progetti sostenibili senza oneri di compliance eccessivi".

E' quanto chiede, in un'intervista con l'ANSA, Peter Simon, direttore generale dell'istituto mondiale delle casse di risparmio mondiali e del gruppo europeo (Wsbi-Esbg). Simon ricorda "come le casse di risparmio con 3.700 miliardi di euro in prestiti a famiglie e Pmi, sono fondamentali per mobilitare capitali privati per le transizioni verde e digitale. I loro legami profondi con le comunità e la fiducia tra i risparmiatori le posizionano in modo unico per canalizzare i fondi in modo efficace". Per questo chiede "di razionalizzare gli standard di rendicontazione Egs, allineare i quadri di sostenibilità e migliorare l'accesso ai dati". In questo modo "si aiuterà le casse di risparmio a colmare il divario di finanziamento, garantendo rendimenti competitivi per i risparmiatori.

Focalizzandosi su soluzioni pratiche, il gruppo europeo Esbg mira a consentire alle banche di risparmio di svolgere il loro ruolo nella trasformazione ecologica e digitale dell'Europa".





