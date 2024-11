Regali di Natale, previsto calo spesa di un miliardo (-9%)

Gli italiani spenderanno probabilmente meno quest'anno per i regali da mettere sotto l'albero di Natale. Se nel 2023 la spesa è stata poco sopra gli 11 miliardi di euro, quest'anno - stima uno studio della Cgia di Mestre -, dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 miliardi (-9%).

Le ragioni di questa contrazione, secondo il centro studi mestrino, vanno ricercate nella minore disponibilità di spesa delle famiglie, a fronte delle difficoltà economiche avvertite negli ultimi mesi, e dal fatto che sempre più persone anticipano l'acquisto dei regali di Natale a fine novembre, approfittando degli sconti offerti dal Black Friday.

La minore disponibilità dei portafogli degli italiani, analizza lo studio, è anche da mettere in relazione con il fatto che le spese "obbligate" - cibo, trasporti, bollette - drenano ormai ben oltre la metà (56%) della spesa mensile totale delle famiglie, stimata in 1.191 euro, con forti differenze tra Nord (2.337 nel Nord ovest del Paese), e Sud (1.758).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA