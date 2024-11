Cop29, respinta l'ipotesi di aiuti per 300 miliardi

Alla Cop29 di Baku i paesi ricchi provano a chiudere l'accordo sul fondo di aiuti climatici, alzando l'offerta a 300 miliardi di dollari all'anno dal 2035. Ma ai paesi più poveri sembrano ancora troppo pochi: così lasciano il tavolo delle trattative, anche se non escono dal negoziato. La situazione è confusa, le riunioni si susseguono. In serata viene fissata una nuova assemblea plenaria.

La Cop29 doveva chiudersi venerdì. Ma l'accordo sugli aiuti climatici (il dossier più importante) non è stato raggiunto, e la conferenza è stata prolungata ad oggi. Venerdì era stata pubblicata una bozza di documento finale sulla finanza, con un compromesso proposto dalla presidenza azera. I paesi sviluppati si impegnavano a versare 250 miliardi di dollari all'anno dal 2035 in aiuti ai paesi in via di sviluppo per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico. Questa cifra era fatta di contributi pubblici a fondo perduto, ma anche di prestiti da banche multilaterali di sviluppo e banche private.

La proposta era stata respinta dai paesi emergenti e in via di sviluppo del G77+Cina. Questi chiedono 1.300 miliardi di dollari all'anno dal 2025, prevalentemente in contributi pubblici a fondo perduto, e sostengono che non si possa scendere sotto 300 miliardi all'anno dal 2030 e 390 dal 2035 (le cifre minime di aiuti indicate da uno studio di consulenti della Cop). Oggi i paesi sviluppati hanno provato ad alzare l'offerta, arrivando a 300 miliardi.

In più, hanno precisato nella bozza che i paesi in via di sviluppo possono erogare aiuti, ma non hanno alcun obbligo, e i loro soldi non rientrano nel conteggio dei 300 miliardi. Un modo per accontentare la Cina, che per l'Onu risulta ancora paese in via di sviluppo: Pechino vuole erogare i suoi aiuti senza avere vincoli. La bozza accontenta anche l'Arabia Saudita, perché non aumenta gli impegni di decarbonizzazione rispetto a quanto deciso l'anno scorso alla Cop28 di Dubai.

La Ue ha dovuto cedere su questo, come pure su diritti umani e delle donne, citati in modo generico. Ma il gruppo dei paesi meno sviluppati (Ldc) e quello dei piccoli stati insulari (Aosis) hanno bocciato anche questa proposta. "Siamo temporaneamente usciti, ma rimaniamo interessati nei negoziati finché non otteniamo un accordo equo", ha scritto su X Jiwoh Emmanuel Abdulahi, ministro dell'Ambiente e del cambiamento climatico della Sierra Leone. Cedric Schuster, presidente dell'Alleanza dei piccoli stati insulari (Aosis), in un comunicato ha detto che "siamo usciti dalle discussioni in stallo sull'Ncgg (l'obiettivo di finanza climatica, n.d.r.), che non stava offrendo alcun progresso. Ci siamo ritrovati continuamente insultati dalla mancanza di inclusione, le nostre richieste sono state ignorate".

"Un'altra Cop sta fallendo - ha commentato Greta Thunberg su X -. La bozza attuale è un completo disastro". Più ottimista l'invia americano sul clima, John Podesta: "Spero che sia la tempesta prima della calma".

