Usb, dalle 21 di domani stop ferrovieri per 24 ore

Si preannuncia una nuova giornata di passione per chi deciderà di prendere il treno domani. Lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i ferrovieri indetto da Usb Lavoro Privato, da domani 23 novembre dalle ore 21.00 a domenica 24 novembre alle ore 20.59 per gli addetti alla circolazione treni e per tutte le prestazioni lavorative del 24 novembre per gli altri addetti, che vede la partecipazione dell'assemblea Nazionale del personale di macchina e di bordo, "rappresenta un'altra tappa di un percorso che da un anno reclama un vero rinnovo del contratto nazionale dei ferrovieri, più tutelante e più partecipato, si legge in una nota Usb.

Intanto Cgil e Uil hanno fatto sapere nei giorni scorsi che lo sciopero del prossimo 29 novembre non coinvolgerà le ferrovie. E il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ribadisce: " La commissione di garanzia ha invitato i sindacati a rispettare le norme. Il diritto allo sciopero è sacrosanto perché tutti i lavoratori hanno diritto a chiedere stipendi più alti e più sicurezza, ma è altrettanto sacro il diritto al lavoro di tutti gli altri italiani che non scioperano". Salvini si riferisce allo sciopero del 29 novembre

"Se non si rispettano le fasce di garanzia e quello che enti terzi richiedono, interverrò direttamente con limitazioni di orario e, se sarà il caso, precettazioni perché c'è una legge che norma lo sciopero e non si possono lasciare a piedi milioni di persone" ha spiegato.

"Le rivendicazioni dei ferrovieri sono chiare e semplici: - dice Usb - adeguati riconoscimenti salariali e professionali, maggiori riposi tra una prestazione e l'altra, una riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore per 4 giorni lavorativi ed il riconoscimento del lavoro usurante per i ferrovieri dell'esercizio.

Una vertenza che ha visto, sciopero dopo sciopero, un'adesione sempre maggiore del personale ferroviario fino a punte di partecipazione che non si vedevano da molti anni e che invece il sistema obsoleto delle relazioni sindacali del settore si ostina a ignorare".

Lo scorso 5 novembre lo sciopero proclamato da tutti i sindacati dopo l'accoltellamento di un capotreno aveva riscosso ampie adesioni con forti disagi per i viaggiatori. L'8

novembre poi si erano fermati i treni locali (assieme a tram, bus e metropolitane) per lo sciopero unitario dei mezzi pubblici.

Cgil e Uil nei giorni scorsi hanno escluso dallo sciopero generale del 29 novembre, proclamato contro la manovra economica, solo il trasporto ferroviario e confermano lo stop per tutti gli altri settori, pubblici e privati. Questa la risposta dei due sindacati arrivata dopo l'invito della Commissione di garanzia sugli scioperi ad escludere dallo stop i settori trasporti, sanità e giustizia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA