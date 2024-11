L'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (Pmi) tedesco in novembre registra 43,2 punti, sostanzialmente in linea con i 43,1 previsti e i 43 netti di ottobre.

In calo invece il Pmi del settore dei servizi, a quota 49,4 rispetto ai 51,8 delle stime e ai 51,6 di ottobre.



