Pichetto, su nucleare entro fine anno inquadramento legge

"Tornare al nucleare richiederà impegno e convinzione, coraggio e determinazione" perché è un tema "che strumentalmente viene usato per evocare scenari che non sono più attuali. Entro fine anno presenteremo un inquadramento legislativo confidando che entro il 2025 si trasformi in un sistema organico di norme che consentano un nuovo percorso per il nostro paese". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto in un video messaggio a conclusione degli Stati generali su ambiente ed enegia di Fratelli d'Italia.

Pichetto si è detto "convinto che gli italiani, le nuove generazioni in particolare, sono consapevoli che la sfida nucleare va vissuta laicamente senza tabù ideologici. Su ambiente ed energia stiamo conducendo una grande battaglia culturale, ecologica, economica e credo che la stiamo vincendo davvero, noi forze di governo, in Parlamento, con la guida di Giorgia Meloni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA