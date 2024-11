Avvio in rialzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf avanzano del'1,1% a 48,85 euro al megawattora e aggiornano i massimi da oltre un anno spinti dall'irrigidimento delle temperature e i rischi di interruzione delle residue forniture dalla Russia, in scia al contenzioso con l'Austria.



