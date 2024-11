Fs, 'usiamo l'Ai per migliorare servizio e infrastrutture'

In Ferrovie "usiamo l'Ai per migliorare il servizio ai passeggeri e le infrastrutture". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo, Stefano Donnarumma intervenuto nell'ambito dell'Osservatorio Wtw 2024 di Milano.

"I dati che come Gruppo Fs abbiamo a disposizione sono relativi ai passeggeri, ma anche all'infrastruttura ferroviaria e ai treni", ha esordito Donnarumma, riferisce una nota. Decine di milioni di informazioni che ogni giorno vengono raccolte ed elaborate e per questo il Gruppo "ha sviluppato sistemi che sono soprattutto orientati alla gestione del traffico ferroviario, dei passeggeri e alla manutenzione delle infrastrutture".

Gli esempi offerti da Donnarumma "spaziano dalla manutenzione preventiva e predittiva, grazie alla sensoristica avanzata, allo studio dei dati del ticketing", ai pantografi, "la cui manutenzione predittiva consente di evitare malfunzionamenti", oppure "la diagnostica avanzata dei treni e della linea ferroviaria". Senza trascurare "la gestione e la protezione dei dati che è una priorità per Ferrovie, con particolare attenzione alla sicurezza informatica", si legge nella nota.

Come rimarcato dal manager, "Ferrovie ha centralizzato i sistemi informativi per facilitare l'analisi dei dati e migliorare l'efficienza operativa". Uno sforzo che si accompagna alla formazione dei dipendenti 'senior' per adattarsi alle nuove tecnologie perché "non possono essere sostituite esclusivamente da un algoritmo".

Un mix perfetto tra esperienza umana e tecnologia digitale per cui "gli investimenti in infrastrutture e tecnologie digitali continueranno ad essere una priorità con un focus sempre crescente sulla sostenibilità e l'innovazione" ha concluso Donnarumma ricordando il grande impegno del Gruppo per la realizzazione delle opere del Pnrr e per lo sviluppo delle infrastrutture "che nei prossimi 10-15 anni muoverà più di 100-150 miliardi di investimenti".



