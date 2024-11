Borsa: Milano sale con Stm e Prysmian, crolla Dovalue

Primi scambi positivi per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,44% spinto da Stm (+1,9%), Prysmian (+1,4%), Cucinelli (+1,4%), Unipol (+1,1%) ed Eni (+1%). Bene anche Interpump (+1%), Disorin (+0,9%) e Iveco (+0,8%), acquisti sulle utility con in testa Hera (+0,8%) e Snam (+0,7%). In controtendenza invece Leonardo (-0,5%) mentre sono deboli le banche con Unicredit (-0,1%), Bper (piatta) e Banco Bpm (+0,1%) in fondo al listino. Fuori dal Ftse Mib non riesce a fare prezzo Dovalue, le cui azioni segnano un ribasso teorico del 27,8% dopo che il cda ha fissato il prezzo dell'aumento di capitale con uno sconto del 25,8%.



