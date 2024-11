Borsa: Europa migliora con Wall Street, Milano +0,5%

I listini europei si muovono in rialzo con Wall Street dove sale il Dow Jones e hanno acquistato slancio dopo i tentennamenti indiziali anche l'indice S&P 500 e il Nasdaq grazie al Pmi Usa.

Si mette in luce solo Londra (+1,37%) fuori dell'eurozona e quindi dall'indebolimento della moneta comune legata alle attese di altri tagli dei tassi da parte della Bce per sostenere un'economia depressa come ha mostrato l'indice Pmi composito ben sotto soglia 50 e sotto le attese, mentre è salito a 55,3 quello Usa.

La peggiore è la Borsa di Madrid (+0,2%) zavorrata da Bbva (-2%) e Santander (-4%) per la tassa sugli extraprofitti decisa dal governo spagnolo. Le banche sono deboli anche altrove a partire da Milano (+0,5%) dove Unicredit (-2%) guida i ribassi. corre invece Recordati (+6%).

Francoforte intanto guadagna lo 0,95% e Parigi lo 0,6%.



