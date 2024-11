Salvini, 'se scioperi fuori dalle norme pronto a precettare'

"Se gli scioperi vengono svolti rispettando le norme nulla questio altrimenti già dalle prossime ore interverrò per limitarne la fascia oraria eventualmente anche con la precettazione".

Così il ministro delle Infrastruture e dei Trasporti Matteo Salvini al question time al Senato ribadendo che "non ci sono mai stati così tanti scioperi come contro questo governo" e che "qualcuno invita la rivolta sociale".

"Nei 25 mesi di vita del governo - agiunge Salvini - sono stati proclamati 518 scioperi nazionali interregionali, di cui 374 realmente effettuati, per una media di 15 scioperi al mese. Facendo un confronto con i Governi precedenti, si tratta della media mensile più alta degli ultimi sette governi".

"Anche in previsione dei grandi eventi come il Giubileo e le Olimpiadi Milano-Cortina ho personalmente attivato presso il ministero un tavolo permanente con tutti gli operatori del settore per prevenire ulteriori disservizi, individuare le misure idonee a garantire la qualità dei servizi".



