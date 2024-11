Nei nove mesi ricavi Mfe-Mediaset +7%, confermate stime positive

Nei primi nove mesi dell'anno i ricavi netti consolidati del gruppo Mfe-Mediaset ammontano a 2.004 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato netto consolidato, escludendo il contributo di ProsiebenSat1, è positivo per 88,7 milioni, in crescita del 38,7%.

L'indebitamento finanziario netto consolidato è pari a 718 milioni, in decisa diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2023 (902 milioni).

Confermate le stime per l'intero 2024 sul risultato operativo e la generazione di cassa "in sensibile progresso", con un risultato netto consolidato superiore al 2023.

"Sulla base dell'attuale visibilità del mercato" la raccolta pubblicitaria del gruppo Mfe-Mediaset nel quarto trimestre "si manterrà in territorio positivo, determinando una crescita a fine anno nell'intorno del 5%, decisamente al di sopra delle aspettative".

Lo afferma il Biscione nel comunicato sui conti dei primi nove mesi, aggiungendo che "tale risultato è determinato principalmente dal sostenuto andamento dei ricavi in Italia".

"Grazie anche a un quarto trimestre in crescita rispetto a quello record dello scorso anno, Mfe in Italia raggiungerà a fine 2024 una crescita superiore al 6% rispetto al 2023, pur in assenza degli eventi sportivi sui propri canali (Olimpiadi e Europei di Calcio e della Champions League da settembre)", aggiunge il gruppo.

"Nei primi nove mesi del 2024 tutti i principali indicatori economici di Mfe sono in netta crescita: ricavi, risultato operativo, utile che cresce ben del 38,7%. E un consistente miglioramento della posizione finanziaria netta di quasi 200 milioni di euro, nonostante la distribuzione di dividendi per circa 140 milioni". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, commentando i risultati economici approvati dal Cda.

"Un'Italia trainante prova che la strategia del nostro sistema crossmediale, appena c'è mercato, è efficace e porta risultati eccellenti: è proprio questo il modello di sviluppo che vorremmo estendere al progetto di broadcaster europeo", aggiunge Pier Silvio Berlusconi. "E pensiamo di chiudere l'anno con questa marcia, con un andamento allineato ai 9 mesi", conclude l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset.

