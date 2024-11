Minotti (Mcc), 'allarghiamo la nostra offerta per il retail'

Mediocredito Centrale allarga la sua offerta per i clienti privati retail, settore dove è sbarcato a luglio, con un conto deposito dedicato ai giovani fra i 18 e i 35 anni. Come ha affermato Francesco Minotti, ad dell'istituto di credito posseduto da Invitalia, che sostiene le pmi e la finanza complementare agli incentivi pubblici, "dopo gli importanti risultati raggiunti con il conto Mcc One abbiamo deciso di allargare la nostra proposta ai giovani con un prodotto interamente dedicato a loro (Mcc One Young) e che possa aiutarli nel loro percorso di crescita finanziaria". "È importante poter sostenere le nuove generazioni nel loro cammino anche attraverso strumenti che li rendano capaci di decidere e gestire le proprie finanze", ha aggiunto il manager.



