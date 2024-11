Google critica richiesta vendita Chrome, 'agenda radicale'

Google attacca il Dipartimento di Giustizia Usa per aver chiesto al giudice Amit Mehta la vendita del suo browser Chrome, la condivisione dei dati e dei risultati di ricerca con i concorrenti e l'adozione di una serie di altre misure per porre fine al suo monopolio nella ricerca. "Continua a portare avanti un'agenda radicale che van ben oltre le questioni legali di questo caso. Il fatto che il governo provi a esercitare la sua influenza in questo modo danneggerebbe i consumatori, gli sviluppatori e la leadership tencologica americana proprio nel momento in cui ne ha più bisogno", ha detto Lee-Ann Mulholland, vice president Google.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA