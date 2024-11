Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo. Gli investitori sono in attesa dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, elementi che dovrebbero fornire ulteriori indizi sulle prossime mosse della Fed. Sotto i riflettori anche l'evoluzione delle tensioni geopolitiche, in particolare per il conflitto tra Russia e Ucraina.

Avvio in rialzo per Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,21%). In flessione Parigi (-0,18%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA