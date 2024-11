Stellantis, chiesta la cassa integrazione per Termoli

Stellantis ha oggi comunicato alle organizzazioni sindacali dello stabilimento di Termoli la richiesta di cassa integrazione dal 16 al 22 dicembre per le linee produttive dei motori Gse e V6. Questa misura è necessaria per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato, soprattutto perché strettamente legata alle temporanee sospensioni produttive dei modelli negli impianti di Pomigliano e di Cassino, e per garantire una gestione efficiente delle risorse.

In una nota Stellantis afferma che "Siamo determinati a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA