Montenapoleone la via del lusso più cara al mondo

Via Montenapoleone a Milano diventa per la prima volta la via commerciale del lusso più costosa al mondo, con canoni 'prime' di 20.000 euro al metro quadro all'anno. A issare la via della moda milanese sul gradino più alto del podio, da cui viene scalzata la Upper 5th Avenue a New York, è il 34esimo report 'Main Streets Across the World', realizzato dal gruppo immobiliare Cushman & Wakefield, che monitora 138 location retail urbane nel mondo, prevalentemente del lusso, sulla base del valore dei canoni prime. Per Montenapoleone il primato è doppio: è infatti la prima volta che una città europea svetta nella graduatoria globale.



