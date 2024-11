Comitato Basilea chiede attuazione completa regole Basilea III

Il Comitato di Basilea, che mette a punto le norme internazionali per le banche, nella sua riunione ha "all'unanimità riaffermato di attendersi un'attuazione di tutti gli aspetti dei requisiti di capitale di Basilea III" al "più presto possibile".

In una nota il comitato ricorda come tale impegno sia stato di recente ribadito dal G20 dei ministri finanziarie e dei governatori delle banche centrali.

Nei mesi scorsi la Federal Reserve Usa ha deciso di 'ammorbidire' le norme, stabilite a fine 2017, per le proprie banche mentre la Bce, e ieri anche il governatore della Banca d'Italia, hanno ribadito che le norme non devono essere nè ritardate nè allentate. Nell'eurozona dovranno entrare in vigore a partire dal prossimo anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA