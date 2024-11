Cattaneo lancia la partita del cuore Brasile-Italia trofeo Enel

All'indomani della presentazione del Piano strategico 2025-2027 con cui Enel ha ribadito l'impegno a rafforzare i suoi investimenti nelle reti in Brasile e in America Latina, l'ad Flavio Cattaneo è volato a Rio de Janeiro nei giorni del summit del G20, per riaffermare i piani della holding, e per presentare la Partita del cuore Brasile-Italia Trofeo Enel, e un progetto per l'illuminazione dell'iconico Cristo Redentore. In occasione del G20 il manager ha anche avuto un incontro bilaterale con Javier Milei, presidente dell'Argentina.

Le iniziative sono state illustrate nella Casa della Cultura del G20, di cui Enel è principale patrocinatore. All'evento erano presenti, oltre ai vertici di Enel di Argentina e Brasile, il segretario alla Cultura dello stato di Rio de Janeiro Danielle Christian Barros, e il rettore del santuario del Cristo Redentore padre Omar Raposo. Entrambi, nel ricordare l'importante ruolo dell'azienda italiana, hanno salutato con grande favore i nuovi progetti. A loro si sono poi aggiunti gli apprezzamenti del governatore Claudio Castro e del segretario della Casa civile, Nicola Miccione, con videomessaggi con cui hanno ringraziato l'azienda italiana per l'impegno a favore della città.

In un breve saluto Cattaneo - che ha ricevuto la targa d'onore del Premio della rivista Comunità italiana - ha evidenziato che il "Brasile è il terzo mercato più importante per Enel e fondamentale per la strategia di crescita del gruppo".

"Nel Paese, produciamo energia solo da fonti rinnovabili, con impianti eolici e solari che sono tra i più grandi al mondo - ha affermato -. Con le nostre reti forniamo energia elettrica a più di 15 milioni di clienti a Rio de Janeiro, San Paolo e Ceará.

Nel nostro Piano strategico 2025-2027 abbiamo ribadito l'impegno a investire ancora più reti in Brasile" con un focus "su un miglioramento strutturale della qualità del servizio".

L'ad si è detto "molto orgoglioso" che Enel sia uno dei principali sponsor della cultura a Rio de Janeiro, attraverso l'Incentivo Cultura e Sport. "Desideriamo confermare il nostro sostegno a progetti culturali, sociali e di sostenibilità promossi dal governo dello Stato di Rio. Tra le attività previste per la prima metà del 2025, vorremmo evidenziare la Partita del cuore Brasile-Italia - Trofeo Enel, un'attività che unisce sport e solidarietà e un progetto per rendere ancora più luminoso il Cristo Redentore, uno dei simboli più emblematici del Brasile".



