Rajan, isolazionismo e stop a commercio non sono soluzioni

L'isolazionismo e lo stop o i limiti al commercio internazionale "non sono la soluzione" ai problemi che colpiscono le economie dei paesi avanzati e quelli in via di sviluppo dove soprattutto "è la tecnologia" a causare la perdite dei posti di lavoro e bisogna resistere a queste tentazioni perchè "non ci renderà grandi di nuovo. Lo afferma l'ex governatore della Banca centrale indiana, già economista dell'Fmi, Raghuram Rajan alla conferenza stampa del premio Bancor 2024 dell'associazione Guido Carli patrocinato da Banca Ifis.

Secondo Rajan "è facile dare la colpa alla delocalizzazione" ma "anche la Cina sta perdendo posti di lavoro nella manifattura e servizi a causa della tecnologia". Per l'economista, formatosi all'università di Chicago, la causa della perdita dei posti di lavoro nel mondo, specie fra la classe media, "è da attribuirsi per meno di un terzo alla globalizzazione e per due terzi allo sviluppo della tecnologia".

Per l'economista il "mondo si sta frammentando lentamente" e il "consenso occidentale in favore della globalizzazione è iniziato a perdere terreno".



