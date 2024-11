Piemonte Holding annuncia il primo fondo sui datacenter Esg

La brasiliana Piemonte Holding annuncia la creazione di Piemonte Capital, il suo primo fondo con un obiettivo iniziale di raccolta di 163 milioni di euro (un miliardo di reais), e il primo nel Paese sudamericano col focus sui data center.

In particolare, la società promuove la leadership brasiliana sulla sostenibilità dei data center, gli unici su scala globale a poter essere alimentati da una matrice di energia rinnovabile, aspetto molto richiesto dalle Big Tech.

Secondo l'italiano Alessandro Lombardi, fondatore e Ceo di Piemonte Holding, il gestore opererà con una forte presenza locale e una strategia adattata alle caratteristiche della regione. "Piemonte Capital offre agli investitori un punto di ingresso in un settore finora dominato da grandi gestori internazionali e uno dei più promettenti dell'economia, sviluppando la giusta infrastruttura digitale di cui il Brasile ha bisogno".

Con un approccio Esg differenziato, Piemonte Capital sarà guidata da pratiche ambientali, sociali e di governance profondamente integrate nella strategia di investimento della sua holding e delle società del gruppo. La proposta è quella di costruire una solida piattaforma di investimento per sostenere iniziative di infrastrutture digitali innovative e sostenibili, posizionando il Brasile come attore rilevante per il futuro dell'economia verde e digitale, con un ruolo di unicità sulla scena globale.

Un esempio dell'approccio differenziato è Elea Data Centres, parte del gruppo Piemonte Holding, un'azienda che ha aperto la strada a iniziative sostenibili nel settore, come l'emissione di obbligazioni verdi e l'utilizzo di energia rinnovabile al 100% nei suoi stabilimenti. "Vogliamo creare una rete sostenibile di data center che fornisca il supporto necessario alla rivoluzione digitale in Brasile", conclude Lombardi.



