Pichetto, 'dal G20 nessun input alla Cop29'

Dal G20 di Rio de Janeiro "non è arrivato nessun input" alla Cop29 di Baku sulla finanza climatica, "anzi, in questo momento noi evitiamo di parlare di cifre. Abbiamo appena finito la riunione (della delegazione della Ue alla Cop, n.d.r.) e l'impegno che abbiamo assunto è quello di non parlare di numeri, anche perché vogliamo legare i numeri alle misurazioni e alle mitigazioni".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un evento di Leonardo alla Cop29 di Baku.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA