Luiss Bs, sempre più programmi aziendali per lavoratori over60

Non solo prepensionamenti. Si stanno diffondendo nelle imprese politiche e programmi per i lavoratori senior incentrati su tutoraggio intergenazionale e formazione continua. Il 75% delle aziende intervistate prevede di introdurre iniziative per gli over 60 nel prossimo biennio 2025-2026, secondo un'indagine su 60 imprese grandi e medio-grandi realizzata da Luiss Business School, che ha presentato un nuovo ufficio studi con Hrc alla tavola rotonda "Il presente e il futuro del lavoro".

La quota di imprese interessate è in aumento rispetto al 60% che giù attua politiche di questo tipo nel 2022. E si evolve anche il tipo dei programmi: i prepensionamenti sono indicati dal 33,3% delle aziende nel 2022 e dal 23,3% per il prossimo biennio mentre aumenta la diffusione del mentoring intergenerazionale (dall'8,3% al 16,7% delle aziende). Risultano in crescita anche il ricorso alla formazione per coinvolgere in nuove attività (reskilling, dal 5% al 18,3%) e il supporto per attività di cura come caregiver (dall'8,3% al 13,3%).

"Fino ad adesso soltanto una maggioranza relativa delle aziende ha politiche specifiche per i collaboratori senior, nei prossimi anni ci si aspetta un impegno maggiore", ha sottolineato l'associate dean della Luiss Business School per Sustainability and impact e responsabile di ricerca applicata e osservatori, Matteo Caroli. Caroli ha sottolineato l'importanza di "dati affidabili e analisi per capire quali siano le politiche migliori e come attuarle in maniera tale che le persone senior siano valorizzate al massimo dentro le loro organizzazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA