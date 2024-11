Eurostat, l'inflazione dell'eurozona sale in ottobre al 2%

Il tasso di inflazione annuale nell'eurozona si è attestato al 2% nell'ottobre 2024, in aumento rispetto all'1,7% di settembre. Un anno prima il tasso era del 2,9%. L'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata del 2,3% a ottobre 2024, in aumento rispetto al 2,1% di settembre. Un anno prima il tasso era del 3,6%. Lo rende noto l'Eurostat. Tra i Paesi membri i tassi più bassi si sono registrati in Slovenia (0%), Lituania e Irlanda (entrambi allo 0,1%). I più alti in Romania (5%), Belgio ed Estonia (4,5%). In Italia l'inflazione di ottobre è stata all'1%.



