Cop29 delusa, dal G20 nessun segnale positivo

La Cop29 di Baku comincia la giornata con la delusione per il mancato segnale venuto dal G20 di Rio de Janeiro.

Si sperava in una dichiarazione politica che impegnasse le grandi potenze economiche ad un aumento degli aiuti ai paesi in via di sviluppo contro gli effetti del cambiamento climatico.

Dal summit invece è uscita solo una dichiarazione generica sulla "necessità di catalizzare e incrementare gli investimenti da tutte le fonti e i canali per colmare il divario di finanziamento delle transizioni energetiche a livello globale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo".

E i capi di Stato e di governo riaffermano "che quest'ultimi devono essere sostenuti nella loro transizione verso basse emissioni di carbonio", con l'impegno a "facilitare i finanziamenti a basso costo per loro". Nessun impegno concreto ad aumentare i fondi per gli aiuti, come chiedono i paesi vulnerabili a Baku. Il dossier più importante della conferenza, quello appunto sul fondo per aiutare i paesi vulnerabili al riscaldamento globale, non ha ricevuto dal G20 l'input necessario per sbloccare un negoziato arenato da giorni.

Oggi alla Cop29 è la giornata dedicata a cibo, agricoltura ed acqua. Alla conferenza (che si chiuderà venerdì 22) sono arrivati i ministri dell'Ambiente e dell'Energia, e oggi intervengono nel negoziato, portato avanti finora dagli sherpa.

Sulla finanza climatica le posizioni sono ancora lontane: il presidente della Cop, l'azero Mukhtar Babayev, ieri si è detto preoccupato. Progressi sono stati fatti invece sul meccanismo di mercato internazionale del carbonio (come l'Ets europeo), previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di Parigi.

Il ministro Pichetto, oltre a prendere parte al negoziato, parteciperà oggi a diversi eventi: uno di Leonardo sul sostegno tecnologico alla transizione, uno asulla sicurezza ambientale in Ucraina, uno per la decarbonizzazione del trasporto aereo e uno per il lancio del Giubileo dell'Ambiente.



