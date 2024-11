Borsa: Asia positiva con il tech, l'Europa verso il rialzo

Borse di Asia e Pacifico in rialzo con il calo dei rendimenti de Treasury Usa che hanno dato uno slancio positivo ai mercati. Tokyo sale dello 0,51% trainata dai segnali di ripresa che arrivano dalla tecnologia, con il listino Usa del Nasdaq, in attesa dei risultati del colosso dei semiconduttori Nvidia.

Tra le Piazze cinesi sale più di tutte Shenzhen (+2,19%) mentre resta la lente sulle future mosse da parte di Donald Trump, neo eletto alla presidenza degli Stati Uniti. Passo più cauto per Shanghai (+0,67%) e Hong Kong (+0,38%) alla vigilia della decisione sui tassi di interesse da parte della banca centrale cinese .

Attesa positiva anche l'Europa, così come sono indicati in verde i future su Wall Street. Tra i macro sotto osservazone l'inflazione nell'Eurozona ad ottobre e sull'altro versante dell'oceano, i dati su nuovi cantieri residenziali sempre di ottobre.



