Bat lancia Growth summit, 40 esperti per personalizzare offerta

Si aprirà domani martedì 19 novembre la prima edizione del "Growth Summit", "maratona digitale" di tre giorni promossa e organizzata dal Growth Hub di Bat, centro di eccellenza di accelerazione e trasformazione digitale per le nuove categorie (tabacco riscaldato, sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina) per l'area del Gruppo che comprende Europa, America Latina e Canada, per lo sviluppo delle nuove categorie.

Arriveranno a Trieste responsabili e team digitali di BAT delle varie regioni con altri professionisti di partner tecnologici premium e brand di industry adiacenti a BAT (aziende tecnologiche, società di consulenza, piattaforme retail media, colossi del marketplace e quick-commerce); 40 partecipanti, cui si aggiungeranno altri professionisti, collegati online.

L'evento si svolgerà in più luoghi di Trieste tra cui il Generali Convention Center Trieste e la sede del Growth Hub di BAT stesso. Il focus dell'evento in particolare sarà su Miglioramento dell'esperienza cliente attraverso la personalizzazione, resa possibile dall'intelligenza artificiale e dal marketing basato sui dati. Tre giorni di networking, conoscenza con sessioni di approfondimento sulle tendenze nella personalizzazione e delle esperienze digitali con marketer, data scientist, esperti digitali. Un'esperienza virtuale 3D a bordo della prima barca a vela ESG al mondo, Arca SGR Maxi 100, con il suo skipper Furio Benussi, Ambassador di One Ocean Foundation che offrirà un momento coinvolgente per un'attività di team building su misura.

Tra i partner coinvolti, ci sono Teads, la global media platform in arrivo da Londra, Glovo, il colosso della consegna a domicilio da Barcellona, Wonderflow, azienda che analizza la "voce dei clienti" su tutte le piattaforme ed Alkemy, società di consulenza digitale di Milano, Furio Benussi - Fast and Furio (ARCA SGR Maxi 100).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA