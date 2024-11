Cop29, all'Italia il premio satirico 'Fossile del Giorno'

La rete internazionale di associazioni ambientaliste Climate Action Network (Can) ha assegnato all'Italia il premio "Fossile del Giorno", alla Co29 di Baku.

"Oggi l'Italia è stata premiata con l'infame 'Fossile del Giorno' per essere il secondo importatore di gas in Europa (dati 2023) - scrive il Can - e per la sua relazione speciale con l'ospite della Cop29, l'Azerbaigian. I due paesi commerciano combustibili fossili come le carte dei Pokemon, con l'Azerbaigian che è il secondo fornitore di gas fossile dell'Italia. Quando i barili di petrolio dell'Italia sono vuoti, il primo numero che Roma chiama è l'Azerbaigian, di cui acquista il 57% delle esportazioni di greggio".

"Negli ultimi anni - prosegue il Climate Action Network - questa amicizia speciale è sbocciata, con le esportazioni azere di gas verso l'Italia che sono aumentate da 11 milioni di metri cubi nel 2020 a 10 miliardi nel 2023, grazie al Trans Adriatic Pipeline (Tap). Un aumento di quasi mille volte!" Per il Can "la speciale amicizia Italia-Azerbaigian è condivisa con le società italiane dei fossili, con l'invito alla Cop29 consegnato al ceo di Eni, Claudio Descalzi".

"Meloni - conclude il Climate Action Network - sembra essere rimasta ferma ai tempi dei romani, credendo che 'oggi non c'è una singola alternativa alle forniture di combustibili fossili'.

Non ha fatto i compiti a casa, o almeno ha seguito la Cop28? I paesi nel mondo stanno già passando alle fonti rinnovabili.

L'Italia deve stare al passo coi tempi, o rischia di essere lasciata indietro all'era del petrolio".



