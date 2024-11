Urso, auspico in manovra incentivi casa sul modello Olivetti

Nella legge di bilancio "ci auguriamo di inserire, già nella fase parlamentare, una misura per incentivare gli investimenti nel patrimonio abitativo per i lavoratori da parte delle imprese" per realizzare i "piani alloggio modalità comunità Olivetti". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al convegno nazionale dei Giovani costruttori edili Ance Giovani.

Questa misura si affiancherebbe al fringe benefit elevato a 5000 euro per i neo-assunti che si devono trasferire. "Una terza gamba sarà come mettere a disposizione il demanio incentivando anche i fondi oltre alle imprese", ha spiegato Urso.



