Mattarella, l'artigianato è un'eccellenza nel mercato globale

"L'artigianato, le medie, le piccole e le microimprese costituiscono una forza del tessuto economico del Paese e si contraddistinguono anche come eccellenze nei mercati globali.

La creatività, la passione, l'esplorazione del futuro proprio alle imprese di dimensione minore sono una ricchezza che alimenta l'intero sistema economico". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Cna, Dario Costantini, in occasione dell'assemblea annuale della confederazione e letto nel corso dell'evento. "Gli artigiani - ha aggiunto il presidente nel proprio messaggio - rappresentano una forza sociale importante e da loro dipende un parte cospicua del progresso italiano".





